Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в необычном образе

На фото красотка была в шортиках и пиджаке, который оставила расстегнутым. Девушка дополнила образ стильными сапогами, а сама сидела в кресле. Как можно заметить, Омович не надела белье, поэтому хвасталась пышным бюстом, который выглядывал из-под наряда. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Зачем так ноги раскидывать", "Безумно соблазнительная", "Горячая детка Алена", "Ты вдохновляешь меня, надеюсь, ты ответишь это будет много значить для меня", "Мда, на тебе все смотрится очень плохо", "Ошизенная просто)) Вот реально) Можешь плиз обрадовать, и написать смсочку в ЛС?)", "Привет, очень красивое фото", "Я люблю тебя, ты прекрасна".

Сообщалось, что известная украинская модель Алена Омович засветила свои пышные формы в зеркале, впечатлив смелым фото.

Омович решила сфотографировать себя на телефон в небольшом настольном зеркале. При этом модель оказалась обнаженной. В зеркале видна ее пышная грудь, которую Омович не так давно увеличила до шестого размера. Свой откровенный образ модель дополнила ярким макияжем с красной губной помадой.

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