Російська актриса і зірка " інтернів" Христина Асмус розповіла, як проходить її самоізоляція

Як пише Politeka.net, вона опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.

Асмус розповіла, що вже два тижні перебуває на самоізоляції через китайську.

"Відпочивати я люблю 😅 багато їсти, лежати на ліжку, мити голову не кожен день і дивитися нескінченну кількість серіалів та інтерв'ю на YouTube-обожнюю! 🛌 🍕 Але і працювати люблю і вже, чесно кажучи, воюю вдома 🙈 сьогодні у мене рівно 2 тижні карантину. Чекаю результати тестів і дуже сподіваюся, що вони будуть негативні! 🙏 🏻 ",- написала вона.

При цьому артистка поділилася амбітними планами про те, що вже 31 жовтня і 1 листопада виступатиме в театрі.

При цьому фоловерів артистки більше зацікавили опубліковані нею фото. На архівних знімках Асмус відображена в дверях будинку на колесах.

"З'їхала від чоловіка в нове житло", " нова квартира?", "Крутий Автодім», «підгузник би сховала", " багато їсти і не митися. Жаба якась", " цікавий цей вірус! Простолюдини хворіють короною по місяцю мінімум, а бояри там різні два тижні і знову здорові», - пишуть в коментарях.

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