Российская актриса и звезда "Интернов" Кристина Асмус показала, как веселится с дочерью Настей после разрыва с Гариком Харламовым

Как пишет Politeka.net, она опубликовала забавное видео с участием шестилетней девочки на своей странице в соцсети "Инстаграм". В начале видео малышка стоит спиной к маме, которая ведет запись. Кристина спросила у дочери: "Насть, ты красишься? А можно посмотреть?". После этого девочка повернулась и предстала во всей красе.

Анастасию украсил яркий грим из сложных геометрических узоров, который исказил ее черты. Судя по всему, ее такой внешний вид позабавил, потому что она смущенно засмеялась, показав щербатый рот, Кристине от такого вида тоже стало весело. "Класс, супер", - прокомментировала звездная мама. Что случилось с лицом маленькой красавицы и почему - осталось загадкой.

Ранее у Кристины Асмус диагностировали китайский вирус. В социальных сетях она рассказала, как лечилась. Актриса заявила, что ей понравилось много есть, лежать на кровати, не мыть голову и коротать время за просмотром сериалов. Несмотря на это, она соскучилась по работе.

"Честно говоря, вою дома. Сегодня у меня ровно 2 недели карантина. Жду результаты тестов и очень надеюсь, что они будут отрицательные!", - призналась Кристина.

Напомним, разводящаяся с Харламовым Асмус внезапно заговорила о смене фамилии: откровенное признание звезды.

Как сообщала Politeka, Кристина Асмус предстала перед публикой без лифчика, Харламов затаил дыхание: "По многочисленным просьбам...".

Также Politeka писала, что прыткая Асмус после развода с Харламовым огорошила всех признанием: "выбрала не одного, а четырех".