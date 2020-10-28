Российская актриса и звезда "Интернов" Кристина Асмус рассказала, как проходит ее самоизоляция

Как пишет Politeka.net, она опубликовала фото на своей странице в Инстаграм.

Асмус рассказала, что уже две недели находится на самоизоляции из-за китайского.

«Отдыхать я люблю 😅 Много есть, лежать на кровати, мыть голову не каждый день и смотреть бесконечное количество сериалов и интервью на YouTube - обожаю! 🛌🍕 Но и работать люблю и уже, честно говоря, вою дома 🙈 Сегодня у меня ровно 2 недели карантина. Жду результаты тестов и очень надеюсь, что они будут отрицательные! 🙏🏻», - написала она.

При это артистка поделилась амбициозными планами о том, что уже 31 октября и 1 ноября будет выступать в театре.

При этом фолловеров артистки больше заинтересовали опубликованные ею фото. На архивных снимках Асмус запечатлена в дверях дома на колесах.

«Съехала от мужа в новое жилье», «Новая квартира?», «Крутой автодом», «Подгузник бы спрятала», «Много есть и не мыться. Жаба какая-то», «Интересный этот вирус! Простолюдины болеют короной по месяцу минимум, а бояре там разные две недели и снова здоровы», - пишут в комментариях.

Напомним, разводящаяся с Харламовым Асмус внезапно заговорила о смене фамилии: откровенное признание звезды.

Как сообщала Politeka, Кристина Асмус предстала перед публикой без лифчика, Харламов затаил дыхание: "По многочисленным просьбам...".

Также Politeka писала, что прыткая Асмус после развода с Харламовым огорошила всех признанием: "выбрала не одного, а четырех".