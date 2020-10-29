Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, показала бюст під час фотосесії біля басейну

Щоб привертати увагу до себе, дівчина почала ділитися в соціальній мережі Instagram кадрами, відзнятими для чоловічих журналів. Найчастіше не таких фото модель позує лише в одних бікіні біля басейну. При цьому більш домашні кадри і не постановочні Селфі показує рідко.

Кім Лі, тим не менш, продовжує набирати популярність. Дівчина вміє правильно "подати себе", тому отримує сотні компліментів. Так, на одному з превью-фото для фотосесії біля басейну модель вирішила показати трохи більше, ніж зазвичай.

Дівчина просто роздяглася, залишившись без ліфчика і прикрившись однією блузкою з квітковим дрібним принтом на темному тлі. Ефектний і мінімалістичний образ не залишив нікого байдужими:

"Ти така романтична дівчинка🐾; не могли б ви покласти туди сир? добраніч; більше, ніж здається на перший погляд. 🙄 💕 💕 ; Ви дуже чарівна жінка⚘ ⚘ 💘 💘; декольте захоплює дух😊 краса жіночого тіла досконало 🔥 🔥 🔥 😋 😋 😋 глибока музика; Вау ти така красива; що є?; Вбивство в чорному🔥 🔥 🔥; так, і вони обидві красиві».

Нещодавно на фото Кім постала в чорному бікіні з ледь помітними білими розлученнями на ліфчику. При цьому дівчина явно переборщила з розміром-короткий ліф не зміг приховати її бюст, від чого пишні форми просто «випали» знизу бікіні.

Сама Лі цього не бентежиться, тому з гордістю вип'ятивши бюст вперед, позувала нс невеликому білому стільці. На терасі Кім помилувалася курортною зоною, яку видно зовсім поруч і при цьому блиснула пишними стегнами. Завершують Пляжний лук зірки сонцезахисні окуляри і червона бандана.

При цьому через пози, яку прийняла дівчина, можна також помітити зайву вагу і злегка обвислий животик.

"Життя рухається швидко, багато працюй, багато люби і Не стримуйся», - пише Кім під фото.

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