Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала бюст во время фотосессии у бассейна

Чтобы привлекать внимание к себе, девушка начала делиться в социальной сети Инстаграм кадрами, отснятыми для мужских журналов. Чаще всего не таких фото модель мелькает лишь в одних бикини у бассейна. При этом более домашние кадры и не постановочные селфи показывает редко.

Ким Ли, тем не менее, продолжает набирать популярность. Девушка умеет правильно «подать себя», поэтому получает сотни комплиментов. Так, на одном из превью-фото для фотосессии у бассейна модель решила показать немного больше, чем обычно.

Девушка попросту разделась, оставшись без лифчика и прикрывшись одной блузкой с цветочным мелким принтом на темном фоне. Эффектный и минималистичный образ не оставил никого равнодушными:

«Ты такая романтичная девочка🐾; не могли бы вы положить туда сыр? спокойной ночи; больше, чем кажется на первый взгляд. 🙄💕💕; Вы очень обаятельная женщина ⚘⚘💘💘; Декольте захватывает дух 😊 красота женского тела в совершенстве 🔥🔥🔥😋😋😋глубокая музыка; Вау ты такая красивая; Что есть?; Убийство в черном 🔥🔥🔥; Да, и они обе такие красотки».

Недавно на фото Ким предстала в черном бикини с едва заметными белыми разводами на лифчике. При этом девушка явно переборщила с размером – короткий лиф не смог скрыть ее бюст, от чего пышные формы просто «выпали» снизу бикини.

Сама Ли этого не смущается, поэтому с гордостью выпятив бюст вперед, позировала нс небольшом белом стуле. На террасе Ким полюбовалась курортной зоной, которую видно совсем рядом и при этом блеснула пышными бедрами. Завершают пляжный лук звезды солнцезащитные очки и красная бандана.

При этом из-за позы, которую приняла девушка, можно также заметить лишний вес и слегка обвисший животик.

«Жизнь движется быстро, много работай, много люби и не сдерживайся 🦋✨», - пишет Ким под фото.

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