57-річний Костянтин Меладзе є талановитим продюсером, який допоміг багатьом дівчатам стати популярними

Неймовірна харизма Костянтина просто причаровує красунь, але зараз його головними музами можна назвати лише кілька жінок, повідомляє Politeka.net. Познайоммось з найяскравішими фаворитками в житті продюсера.

Перша дружина Меладзе - Яна Сумм, яка народила від чоловіка двох дітей. Жінка допомагала продюсеру на старті кар'єри і була з ним у важкі хвилини життя. Ні краса жінки, ні вірність і допомога не допомогли утримати Костянтина, який зраджував дружині і врешті-решт пішов від неї.

Колишню учасницю "ВІА Гри", співачку Брежнєву, називають розлучницею. Зірка розповідала в одному з інтерв'ю, що закохалася в продюсера, і обидва довго приховували свій роман не тільки від громадськості, але і від своїх дружини та чоловіка. Все-таки в підсумку пара оголосила про свої стосунки та таємно одружилася в Італії.

Творчий союз Костянтина Меладзе і співачки Поліни Гагаріної був дуже яскравим. Досі пісні, написані Костянтином для артистки, слухають і люблять мільйони. Голос Поліни - сильний, тому, ймовірно, Меладзе було приємно працювати з нею, як творцеві. Однак, з чуток, Віра Брежнєва була незадоволена таким союзом і поставила перед чоловіком питання ребром: "Або - я, або - Гагаріна". Продюсер вибрав дружину.

Крім того, не так давно співачка Еріка Герцег, учасниця групи "ВІА Гри", оголосила про свій відхід. Злі язики стали стверджувати, що артистку також "викинули" з групи після того, як у Костянтина зав'язався з нею роман. Мовляв, Брежнєва, дізнавшись про невірність чоловіка, вирішила "прибрати" коханку, щоб той з нею більше не перетинався.

Нагадаємо, що Брежнєва засвітила своїх сестер-красунь на рідкісному фото і вразила історією: «у нашій родині завжди...».

Як повідомляла Politeka, ревнива Віра Брежнєва відбила Меладзе у відомої співачки, деталі скандалу:"вона і зараз бомба".