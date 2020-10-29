57-летний Константин Меладзе является талантливым продюсером, который помог многим девушкам стать популярными

Невероятное обаяние Константина просто привораживает красоток, но сейчас его главными музами можно назвать лишь несколько женщин, сообщает Politeka.net. Давайте познакомимся с самыми яркими фаворитками в жизни продюсера.

Первая жена Меладзе - Яна Сумм, которая родила от мужа двоих детей. Женщина помогала продюсеру на старте карьеры и была с ним в трудные минуты жизни. Ни красота женщины, ни верность и помощь не помогли удержать Константина, который изменял супруге и в конце концов ушел от нее.

Бывшую участницу "ВИА Гры", певицу Брежневу, называют разлучницей. Звезда рассказывала в одном из интервью, что влюбилась в продюсера, и оба долго скрывали свой роман не только от общественности, но и от своих супругов. Все-таки в итоге пара объявила о своих отношениях и тайно поженилась в Италии.

Творческий союз Константина Меладзе и певицы Полины Гагариной был очень ярким. До сих пор песни, написанные Константином для артистки, слушают и любят миллионы. Голос Полины - сильный, поэтому, вероятно, Меладзе было приятно работать с ней, как творцу. Однако, по слухам, Вера Брежнева была недовольна таким союзом и поставила перед супругом вопрос ребром: "Либо - я, либо - Гагарина". Продюсер выбрал жену.

Кроме того, не так давно певица Эрика Герцег, участница группы "ВИА Гры", объявила о своем уходе. Злые языки стали утверждать, что артистку также "выкинули" из группы после того, как у Константина завязался с ней роман. Мол, Брежнева, прознав о неверности мужа, решила "убрать" любовницу, чтобы тот с ней больше не пересекался.

Напомним, что Брежнева засветила своих сестер-красоток на редком фото и поразила историей: «В нашей семье всегда…».

Как сообщала Politeka, ревнивая Вера Брежнева отбила Меладзе у известной певицы, детали скандала: "Она и сейчас бомба".