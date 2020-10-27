Продюсер группы "ВИА Гра" Константин Меладзе работает над запуском нового состава легендарного коллектива

Как пишет Politeka.net, об этом стало известно по его странице в Инстаграм, а также по аккаунту группы, где начали публиковать фотографии с самыми сладкими частями тела новых солисток.

Так, на фото появились руки девушек, а также их обнаженное тело, бюст в лифчике и глубокое декольте. Имена девушек пока не разглашают. Их лица также не показывают.

«Совсем скоро мы явим миру новый состав – и это будет огненно», - заинтриговали продюсеры.

Стоит отметить, что под последним постом поклонники стали активно обсуждать, кто может войти в новый состав коллектива. Многие предполагают, что это может быть София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова.

Константин Меладзе все рассчитал, ведь интрига заставляет говорить о группе еще больше.

«Вот будет смех, если все ошибаются по поводу состава)», «Группа части тела, потом носы покажут, потом каждый палец отдельно, затем уши, и поди к новому 2026 увидим все в собранном виде», «Я же говорил что солисток будут по частям тела представлять», «Три реки. Три красавицы. Три прекрасных вокалистки», «Надеюсь что вам всем нет 30 лет, иначе это будет уже не то», «Тоже мне интрига, какой бы состав не был уже, группа не будет такой популярной», - пишут пользователи сети.

Как известно, "ВИА Гра" была создана в 2000-м году. С тех пор состав коллектива постоянно менялся.

Напомним, что "любовница" Меладзе после побега из "ВИА Гры" ошеломила новым образом: "Работа кипит".

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