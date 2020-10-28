Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе і розповіла про перемогу

На фото красуня позувала в чорному купальнику і бейсболці. Зірка позувала на яхті, а волосся залишила розпущеним. Кім обняла стійку на судні, а погляд відвела від камери. Фото вийшло світлим і трохи пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доджери з Лос-Анджелеса-Чемпіони Світу", - підписала фотографію красуня, радіючи за перемогу команди.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже Кім викинула кадр в сторіс Instagram.

Повідомлялося, що відома модель Кім Лі похвалилася жарким чином в чорному купальнику.

Кім при цьому посвітила бюстом, який не змогла заховати через досить крихітну тканину. Втім, це додало її образу більше пікантності.

"Прекрасний видок; Вау красива; так ідеально; дуже-дуже красиво; покажіть більше, ти розкішна дівчинка; ти просто бездоганно красива, мила і сексуальна; Дракон, Черепаха, Дракон; дуже здорово, вогняна, як дракон", - написали фанати.

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Кім повела камерою вниз, щоб дати помилуватися своїми досконалостями поблизу. Великі груди зціпилися під тісним топом, найінтимніше стирчало з-під тканини.

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