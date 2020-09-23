Корейская модель Ким Ли, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, похвасталась аппетитными формами в спортивном топике

Звезда обладает шикарной фигурой, которой позавидуют многие женщины, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка записала селфи, похваставшись формами в топике без белья.

Ким повела камерой вниз, чтобы дать полюбоваться своими совершенствами вблизи. Большая грудь стиснулась под тесным топом, самое интимное торчало из-под ткани.

Тонкие бретельки впились в плечи, а большие прелести едва ли не выпрыгивали из глубокого декольте.

Также нельзя не отметить упругий пресс красотки - он просто идеален.

Модель потанцевала и попела на камеру. Она распустила длинные волнистые волосы. Благодаря начесу красотка напоминала дикую кошку.

Звезда сделала макияж с акцентом на пышные ресницы.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, поскольку в сториз так делать нельзя. Вероятно корейскую Кардашьян засыпали комплиментами в личной переписке.

Напомним, Ким Ли опубликовала в сториз жаркое фото из постели.

Модель надела розовое белье с атласными вставками, отсвечивающих на свету. Грудь сжал и приподнял лифчик. Соблазнительные прелести выставились из белья и заворожили взгляд.

Ранее сообщалось, что Ким Ли примерила наряд, который решится надеть лишь самая раскрепощенная и смелая девушка. Образ составили топ красного цвета со спущенными плечиками и кокетливым замочком посередине, который стал изюминкой образа, а также золотой браслет и часики.

Напомним, корейская Кардашьян дала вдоволь насмотреться на шикарные размеры в маечке.

Также Politeka сообщала, что корейская Кардашьян сверкнула огромными формами в белье на тонких бретельках.