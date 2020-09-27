Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя и задала вопрос
Модель показала себя в розовых штанах и топе. Волосы у Ким были распущенными, а сама красотка стояла у элитного автомобиля Роллс-Ройса. Звезды была настолько эффектной, как и машина. Модель одной рукой прикоснулась к капоту, пока смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Куда едем?", - спросила Ким под фото.
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Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"В церковь я хожу показать тебя Богу, детка", "Безумно красивая", "Люблю это", "Дубаи", "Ты уже там", "Милашка в розовом!!", "Убийственная Ким".
Сообщалось, что популярная модель Ким Ли покорила спортивным образом в обтягивающей одежде.
Увезда запечатлена в знаменитом районе Лос-Анджелеса - Беверли Хиллз, вероятно, она выбралась на прогулку или пробежку.
Напомним, корейская Кардашьян ослепила видами на свои прелести в красном белье
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