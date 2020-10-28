Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя и рассказала о победе

На фото красотка позировала в черном купальнике и бейсболке. Звезда позировала на яхте, а волосы оставила распущенными. Ким обняла стойку на судне, а взгляд отвела от камеры. Фото получилось светлым и немного пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доджеры из Лос-Анджелеса - чемпионы мира", - подписала фотографию красотка, радуясь за победу команды.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь Ким выбросила кадр в сторис Инстаграм.

Сообщалось, что известная модель Ким Ли похвасталась жарким образом в черном купальнике.

Ким при этом посветила бюстом, который не смогла спрятать из-за довольно крошечной ткани. Впрочем, это придало ее образу больше пикантности.

"Прекрасный видок; Вау красивая; Так идеально; Очень-очень красиво; покажите больше, ты роскошная девочка; ты просто безупречно красивая, милая и сексуальная; Дракон, Черепаха, Дракон; Очень здорово, огненная, как дракон", - написали фанаты.

Мы писали, что корейская модель Ким Ли похвасталась аппетитными формами в спортивном топике.

Ким повела камерой вниз, чтобы дать полюбоваться своими совершенствами вблизи. Большая грудь стиснулась под тесным топом, самое интимное торчало из-под ткани.

Напомним, корейская Кардашьян в узеньком топе еле вместила роскошный размер

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