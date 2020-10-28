ПриватБанк знову розчарував клієнтів, стало відомо про одне з правил, яке може додати головного болю

Як передає Politeka.net, на сайті Мінфіну в розділі з відгуками з'явилася Нова скарга від обуреного українця.

Чоловік, який не є клієнтом ПриватБанку, але мав необережність скористатися його терміналом, розповів про те, як тепер його шантажують і вимагають відкрити рахунок.

"Я не є клієнтом банку під назвою «ПриватБанк», але скористався терміналом самообслуговування, щоб поповнити карту стороннього банку. У підсумку, термінал з'їв грошики і все, ні чеків ні квитанцій. Оператори кажуть, що єдиний варіант вирішення ситуації це відкрити рахунок в ПриватБанку, щоб сума поповнення була повернута на карту ПриватБанк. Тобто, вони явно нав'язують послугу відкриття рахунку. Ціна питання 1500 грн", - поскаржився громадянин.

У Приватбанку підтвердили інформацію та детальніше роз'яснили порядок повернення коштів у подібній ситуації.

"Дійсно, повернення коштів у разі успішної операції можливе тільки на картку Приватбанку. У разі необхідності, ви завжди можете закрити рахунок навіть не відвідуючи відділення за допомогою Приват24 або звернувшись до підтримки банку", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми розповідали про те, як ПриватБанк блокує рахунки безробітних українців, на які надходить фінансова допомога від держави. Зокрема, одна з клієнток банку поскаржилася на те, що банк заарештував рахунок з виплатами з Держслужби зайнятості.

"На картку для виплат доступне зарахування не тільки соціальних виплат, адже її можна використовувати і для своїх потреб. Щоб ми могли допомогти Вам зняти арешт з конкретної карти, нам потрібно отримати відповідний лист від виконавця. Ви можете замовити і надати Виконавцю виписку по рахунку з нарахуваннями цільових виплат або замовити нестандартну довідку про те, що клієнт отримує ці виплати в банку. При отриманні такого листа ми зробимо все необхідне в найкоротші терміни", - роз'яснили в банку, що робити українцям в такому випадку.

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Як повідомляла Politeka, що ПриватБанк відзначився скандальною витівкою з блокуванням карт