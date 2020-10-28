ПриватБанк снова разочаровал клиентов, стало известно об одном из правил, которое может добавить головной боли

Как передает Politeka.net, на сайте Минфина в разделе с отзывами появилась новая жалоба от возмущенного украинца.

Мужчина, который не является клиентом ПриватБанка, но имел неосторожность воспользоваться его терминалом, рассказал о том, как теперь его шантажируют и требуют открыть счет.

"Я не являюсь клиентом банка под названием «ПриватБанк», но воспользовался терминалом самообслуживания, чтобы пополнить карту стороннего банка. В итоге, терминал скушал денежку и ВСЕ, ни чеков ни квитанций. Операторы говорят, что единственный вариант разрешения ситуации это открыть счет в ПриватБанке, чтобы сумма пополнения была возвращена на карту ПриватБанк. То есть, они явно навязывают услугу открытия счета. Цена вопроса 1500 грн", - пожаловался гражданин.

В ПриватБанке подтвердили информацию и подробнее разъяснили порядок возврата средств в подобной ситуации.

"Действительно, возврат средств в случае успешной операции возможен только на карточку ПриватБанка. В случае необходимости, вы всегда можете закрыть счет даже не посещая отделения с помощью Приват24 или обратившись к поддержке банка", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали о том, как ПриватБанк блокирует счета безработных украинцев, на которые поступает финансовая помощь от государства. В частности, одна из клиенток банка пожаловалась на то, что банк арестовал счет с выплатами из Госслужбы занятости.

"На карту для выплат доступно зачисление не только социальных выплат, ведь ее можно использовать и для своих нужд. Чтобы мы могли помочь вам снять арест с конкретной карты, нам нужно получить соответствующее письмо от исполнителя. Вы можете заказать и предоставить исполнителю выписку по счету с начислениями целевых выплат или заказать нестандартную справку о том, что клиент получает эти выплаты в банке. При получении такого письма мы сделаем все необходимое в кратчайшие сроки", - разъяснили в банке, что делать украинцам в таком случае.

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