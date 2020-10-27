ПриватБанк арестовал счет со специальным режимом использования, а затем объяснил, что делать в данном случае и как вернуть средства

Как передает Politeka.net, на сайте Минфина в разделе с жалобами появилось сообщение о нарушающей Закон блокировке. Клиентка ПриватБанка возмутилась тем, что ей заморозили выплату из Государственной службы занятости, то есть не доход, а помощь от государства.

"Согласно части третьей статьи 52 закона Украины «Об исполнительном производстве» не подлежат аресту в порядке, установления этим законом, средства, находящиеся на счетах со специальным режимом использования... Банк, или другое финансовое учреждение, в случае поступления постановления от исполнителя об аресте средств, находящихся на таких специальных счетах, обязаны сообщить исполнителю о целевом назначении счета и вернуть постановление исполнителя, без выполнения в части ареста средств, которые находятся на таких счетах... ПриватБанк этого не сделал и заблокировал мою выплату из Центра занятости, которую по закону нельзя блокировать... Эта выплата не мой доход, а помощь от государства... Прошу предоставить конструктивный ответ и разобраться с этим нарушением и вернуть мне эти законные средства", - обратилась женщина.

В ПриватБанке клиентке ответили, чтобы не был наложен арест на конкретную карточку - это должен указывать исполнитель в постановлении.

"На карту для выплат доступно зачисление не только социальных выплат, ведь ее можно использовать и для своих нужд. Чтобы мы могли помочь вам снять арест с конкретной карты, нам нужно получить соответствующее письмо от исполнителя. Вы можете заказать и предоставить исполнителю выписку по счету с начислениями целевых выплат (если данный формат подойдет исполнителю) или заказать нестандартную справку о том, что клиент получает эти выплаты в банке. При получении такого письма мы сделаем все необходимое в кратчайшие сроки", - говорится в разъяснении банка.

Ранее мы сообщали о том, что подобную ситуацию, с арестом счетов для зарплат и пенсий, разложили по полочкам в НБУ. Если исполнительная служба, после предоставления документального подтверждения того, что текущий счет используется исключительно для зачисления целевых выплат, не снимет арест, то следует решать вопрос в суде.

Кроме того, мы предупреждали, как украинцев обманывают в ПриватБанке со средствами на карточках. По словам одной из клиенток, с ее счета списалось 2000 гривен, и аналогичную сумму пытались снять с валютной карты. Сначала, обратившись в банк, ей удалось доказать, что она не совершала транзакции, и добиться возвращения денег. Но через какое-то время эти средства вновь были списаны по решению уже самого ПриватБанка.

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