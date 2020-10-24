Украинка рассказала о внезапной блокировке своей карты ПриватБанком без предупреждения

Своим печальным опытом она поделилась в разделе "Отзывы" на сайте Минфин, передает Politeka.net.

По ее словам, 21 октября ее карту банк заблокировал без каких-либо уведомлений и она не может получить внятных ответов от операторов о причинах подобного решения банка. Более того, по словам женщины, на карту установлены какие-то ограничени в связи с тем, что в банк поступили заявки об ограничениях, однако женщина ни о чем таком финучреждение не просила.

"Без какого либо уведомления, приват банк заблокировал мою личную универсальную карту и никто из операторов внятного ответа о сроках ее активации не дает. Я являюсь постоянным клиентом приват банка на протяжении многих лет. В банке мне говорят о том, что на мою карту установлены ограничения в связи с какими то заявками, а накануне только приходила рассылка о новом виде мошенничества, сначала на Приват кидают деньги, а потом жалуются на пользователя банка для того, чтоб заблокировали карту, Приват блокирует карту, а далее начинаются угрозы, что если Вы не выплатите деньги на такой то счет, то карту Вам не разблокируют и в таком духе. Я в ужасе, пока жду решения своего вопроса", – написала клиент ПриватБанка.

В финучреждении ответили женщине, пообещав, что постараются решить ее вопрос в ближайшее время.

"Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах вас сразу сообщат. Спасибо за понимание", – заявили в банке.

Напомним, украинцев гонят из Приватбанка, раскрыты новые проблемы с картами.

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