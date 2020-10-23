Клиенты продолжают жаловаться на отвратительный сервис государственного ПриватБанка

Негативный отзыв на тематическом портале Минфин опубликовала недовольная клиентка.

По ее словам, она оформила интернет-заказ и ПриватБанк успешно списал нужную сумму.

И буквально через неделю ее баланс на карте стал меньше на такую же сумму, которую ПриватБанк ранее списывал за товар.

"Деньги списались просто без моего ведома! Я написала в магазин, они ответили что снимали деньги по заказу только один раз. Т.е. чтобы я разбиралась со своим банком. Я связалась с приватом, ответ от них: "Заявка прийнята і буде розглянута протягом 5-7 днів", - рассказала девушка.

Клиентка в недоумении, почему ПриватБанк дважды списывает ее личные деньги и решает эту проблему не сразу, а в течении нескольких дней.

"Т.е. ситуация такова: без моего согласия приват снял (или заблокировал) у меня на карте сумму и ему еще нужна неделя чтобы решить этот вопрос?! Попахивает просто мошенничеством. Я позвонила на горячую линию привата, там мне ответили что оказывается нужно уже не 5-7 дней, а 11 дней! Объясните как такое возможно и почему Приват не хочет решать эту проблему?", - задалась она вопросом в конце своего отзыва.

"Операция проводится не на счет банка, а торговой сетью (магазин где была оплата). В указанной ситуации торговая точка списала не ранее зарезервированные средства, а направила повторный запрос на проведение операции.

В случае, если списание зарезервированной суммы не производится, средства снова становятся доступны на карточке в течение 11 дней. Если вы имеете подтверждении от них, что списание не будет проведено, сообщите, пожалуйста, нам об этом, попытаемся помочь ускорить решение вопроса", - ответил на жалобу сотрудник банка.

Клиентка, в свою очередь, уверяет, что у нее есть подтверждение от банка, что они списали эту сумму лишь раз, а вторая транзакция была произведена по инициативе ПриватБанка.

"Поймите , я не первый раз сталкиваюсь с интернет магазинами, и прекрасно понимаю что сначала деньги блокируются а через время снимаются. Но у меня заблокировались в итоге две одинаковые суммы из которых одна уже давно была снята магазином! Так почему же через время банк прикрываясь предыдущей транзакцией , без моего согласия заблокировал сумму на карте , которая была мною запланирована на совершенно другие нужды?! Я готова предоставить все письма и скриншоты личного кабинета в магазине", - продолжила недовольная женщина диалог в комментариях под опубликованным своим отзывом.

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