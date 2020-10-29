39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон майже повністю роздяглася

Періс Хілтон з дитинства купалася в розкоші, пише Politeka.net. Батько дівчини - бізнесмен, а мати - актриса. Прадід зірки - Конрад Хілтон - засновник готельної імперії "Хілтон". Дівчина могла стати спадкоємицею багатств, але через скандальну репутацію позбавлялася цієї можливості.

Однак зірка побудувала вдалу кар'єру телеведучої, актриси і моделі, вона стала однією з найпопулярніших дівчат у 2000-х. Блондинка "в шоколаді" навіть допомогла стати популярною тоді нікому невідомою Кім Кардашьян. Остання у своєму інтерв'ю зізналася, що зобов'язана Хілтон своєю популярністю.

Шлейф скандалу ніколи не розсіювався, і зірка всіма способами підіграє до себе інтерес. Так, у своєму недавньому пості модель з'явилася практично оголеною. Періс одягла крихітні трусики, які були ледь помітні, а бюст прикрила руками. На голові у красуні можна помітити маску, Хілтон прикусила великий палець і невинно подивилася в камеру.

За шість годин пост зібрав майже 600 тисяч переглядів і багато коментарів.

Користувачі мережі написали багато приємного красуні.

"Так, пані", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Періс Хілтон постала в блискучому боді, яке підкреслило всі її достоїнства.

Гарне вбрання переливалося різними кольорами під світлом від камер. Невеликі груди Періс виглядали дуже спокусливо в об'ємному боді, що підкреслило тонку талію.

Також вирізи з боків дозволили помилуватися ідеальними, гладкими стегнами і пружними сідницями.

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.

Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: "справжня фея».