39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон майже повністю роздяглася
Періс Хілтон з дитинства купалася в розкоші, пише Politeka.net. Батько дівчини - бізнесмен, а мати - актриса. Прадід зірки - Конрад Хілтон - засновник готельної імперії "Хілтон". Дівчина могла стати спадкоємицею багатств, але через скандальну репутацію позбавлялася цієї можливості.
Однак зірка побудувала вдалу кар'єру телеведучої, актриси і моделі, вона стала однією з найпопулярніших дівчат у 2000-х. Блондинка "в шоколаді" навіть допомогла стати популярною тоді нікому невідомою Кім Кардашьян. Остання у своєму інтерв'ю зізналася, що зобов'язана Хілтон своєю популярністю.
Шлейф скандалу ніколи не розсіювався, і зірка всіма способами підіграє до себе інтерес. Так, у своєму недавньому пості модель з'явилася практично оголеною. Періс одягла крихітні трусики, які були ледь помітні, а бюст прикрила руками. На голові у красуні можна помітити маску, Хілтон прикусила великий палець і невинно подивилася в камеру.
За шість годин пост зібрав майже 600 тисяч переглядів і багато коментарів.
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Користувачі мережі написали багато приємного красуні.
"Так, пані", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Періс Хілтон постала в блискучому боді, яке підкреслило всі її достоїнства.
Гарне вбрання переливалося різними кольорами під світлом від камер. Невеликі груди Періс виглядали дуже спокусливо в об'ємному боді, що підкреслило тонку талію.
Також вирізи з боків дозволили помилуватися ідеальними, гладкими стегнами і пружними сідницями.
Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".
Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.
Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: "справжня фея».