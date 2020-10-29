39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон почти полностью разделась

Пэрис Хилтон с детства купалась в роскоши, пишет Politeka.net. Отец девушки - бизнемен, а мать - актриса. Прадедушка звезды – Конрад Хилтон – основатель отельной империи «Хилтон». Девушка могла стать наследницей богатств, но из-за скандальной репутации лишалась этой возможности.

Однако звезда построила удачную карьеру телеведущей, актрисы и модели, она стала одной из самых популярных девушек в 2000-х. Блондинка "в шоколаде" даже помогла стать популярной тогда никому неизвестной Ким Кардашьян. Последняя в своем интервью призналась, что обязана Хилтон своей известностью.

Шлейф скандала никогда не рассеивался, и звезда всеми способами подыгрывает к себе интерес. Так, в своем недавнем посте модель появилась практически обнаженной. Пэрис надела крохотные трусики, которые были едва заметны, а бюст прикрыла руками. На голове у красотки можно заметить маску, Хилтон прикусила большой палец и невинно посмотрела в камеру.

За шесть часов пост собрал почти 600 тысяч просмотров и много комментариев.

Пользователи сети написали много приятного красотке.

"Да, госпожа", - написал один из поклонников.

Напомним, Пэрис Хилтон предстала в блестящем боди, которое подчеркнуло все ее достоинства.

Красивый наряд переливался разными цветами под светом от камер. Небольшая грудь Пэрис выглядела очень соблазнительно в объемном боди, подчеркнувшем тонкую талию.

Также вырезы по бокам позволили полюбоваться идеальными, гладкими бедрами и упругими ягодицами.

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.

Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».