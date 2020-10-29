Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі

На фото красуня позувала в чорному вбранні з великим декольте. Бахарі вибрала цього разу сукню з відкритим плечем, тому можна відразу побачити, що Гюль не одягла білизну. Образ модель доповнила яскравим макіяжем. Дівчина показувала себе в напівтемряві, заманюючи ідеальними вигинами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не писали під фото і не ставили лайки, так як зірка залишила кадр в сторіс Instagram, де подібних можливостей немає, але так і хочеться додати: "що ця німфа? З іншої планети".

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У сукні темно-болотного відтінку їй вдалося показати не тільки бюст, але ще і досить витончену талію з пишними стегнами. Спущені з плечей рукава надали трохи більш пікантний вигляд.

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Альтернативна модель відома завдяки незвичайній зовнішності і любові до яскравих фотосесій в найрозкішніших образах. Дівчина балує себе найсміливішими сукнями, але не переходить межі пристойності.

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