Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала о простых девушках

На фото звезда позировала в красном платье с большими разрезом и декольте. Красотка не очень любит белье, поэтому показала упругий бюст без него. Волосы у девушки оказались распущенными. Гюль задрала одну ножку, демонстрируя на фото самые аппетитные места. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Простые женщины вас тормозят", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я люблю эту женщину", "небесная леди", "Женщина на миллион долларов", "Я думаю, от тебя захватывает дух", "Воплощение гламура, красоты и элегантности. Окрашено в атлас", "Привет, красотка, я потерял твой номер телефона, это новый телефон", "Вкусная сладость", "Красивое платье на твоих шикарных формах!", "Сочная красивая малышка", "Не думаю, что женщины могут так тормозить настоящего мужчину !!".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари, также известная показала, как отдыхает в ресторане.

В платье темно-болотного оттенка ей удалось показать не только бюст, но еще и довольно изящную талию с пышными бедрами. Спущенные с плеч рукава придали брюнетка чуть более пикантный вид.

Напомним, турецкая Кардашьян без белья не удержала розовые "персики" в огромном декольте

А еще Politeka писала, что платье турецкой Кардашьян не выдержало тяжести огромного бюста, все напоказ

Также Politeka сообщала, что турецкая Кардашьян бесстыдно посветила своими "складочками" в кукольном платье



