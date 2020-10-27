Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала о желании

Звезда позировала в темном платье, которое оказалось достаточно маленьким для форм Гюль. Бахари взялась за бретельки наряда, чтобы удержать пышный бюст, который так и вырывался без белья на свободу. Волосы девушка оставила распущенными, а образ дополнила стильным украшением на шее. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хотела бы я", - подписала красотка фотографию.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Со мной", "Ты такая милая", "Моя детка", "Она шикарная", "Люблю эту картинку", "ты действительно прекрасный ангел", "Черт побери, ты потрясающая !", "Великолепный вид, абсолютно потрясающая", "Такая красивая и сексуальная", "Ты выглядишь здесь такой сияющей", "Ты все еще выглядишь так удивительно красиво, поразительно великолепно и удивительно мило, как всегда, в этом новом черном платье".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари показала, как отдыхает в ресторане.

В платье темно-болотного оттенка ей удалось показать не только бюст, но еще и довольно изящную талию с пышными бедрами. Спущенные с плеч рукава придали брюнетка чуть более пикантный вид.

Напомним, платье турецкой Кардашьян не выдержало тяжести огромного бюста, все напоказ

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