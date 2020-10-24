Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала, как веселится по вечерам в ресторане

Модель часто показывает на своей странице в Инстаграм, как проводит свои вечера. Девушка любит роскошный отдых, а потому постоянно делится фото из ресторанов, клубов и баров. Гюль является моделью трендовой одежды, поэтому посещает популярные заведения каждый раз в новых образах. Не забывает при этом Бахари еще и показывать личное – свое тело.

Девушка подогревает интригу к себе при помощи провокативных нарядов. Гюль носит именно платья с открытыми декольте, зачастую совсем не скрывающими ее фигуру. Поэтому нередко Бахари удается поразить видом, ведь шестой размер бюста скрыть довольно непросто.

В бархатном платье с тонкими бретелями, которые она приспустила с плеч, девушка выглядела очень привлекательно. Темно-синяя ткань в сочетании с ярким макияжем и распущенными волосами смотрелась довольно изысканно на фигуре Гюль, уверены фанаты:

«🌹Красивое лицо; просто девочка разбивает сердце❤️;Очень мило😘😍; Ваши губы просят 🍆🍆💦; Bellísima ❤️😍; развлечения всегда такие сладкие💋; такое большое сердце❤💖❤; вот на такое можно смотреть бесконечно, страсть💙; Очень красивая; отступление невозможно, просто шикарно; Ух ты, красавица 😍😍😍😍; Красиво❤️❤️; Очень красивая дама .... 👑👑👑; Очень хорошая детка».

Также на одном из фото Бахари видно, что девушка не стесняется тела, хотя не показывает лишнего. Гюль позволяет себе лишь носить платья со смелыми вырезами, ярких цветов и с невероятными разрезами на бедрах из-за которых приходится снимать белье.

На снимке, представленном Гюль, видно, что она предпочла в этот раз сделать акцент на одном лишь бюсте и кукольном лице, на которое нанесла слишком вызывающий макияж. Пухлые губы девушка подчеркнула темным блеском, а глаза выделила при помощи специального вечернего макияжа.

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