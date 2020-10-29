Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в необычном образе
На фото красотка позировала в черном наряде с большом декольте. Бахари выбрала в этот раз платье с открытым плечом, поэтому можно сразу увидеть, что Гюль не надела белье. Образ модель дополнила ярким макияжем. Девушка показывала себя в полумраке, завлекая идеальными изгибами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не писали под фото и не ставили лайки, так как звезда оставила кадр в сторис Инстаграм, где подобных возможностей нет, но так и хочется добавить: "Что эта нимфа? С другой планеты".
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Мы сообщали,. что популярная модель Гюль Бахари показала, как отдыхает в ресторане.
В платье темно-болотного оттенка ей удалось показать не только бюст, но еще и довольно изящную талию с пышными бедрами. Спущенные с плеч рукава придали брюнетка чуть более пикантный вид.
Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари, также известная покорила образом в нежном розовом мини.
Альтернативная модель известная благодаря необычной внешности и любви к ярким фотосессиям в самых роскошных образах. Девушка балует себя самыми смелыми платьями, но не переходит грани приличий.
Напомним, турецкая Кардашьян вывалила свой срам без белья перед камерой
А еще Politeka писала, что турецкая Кардашьян без белья не удержала розовые "персики" в огромном декольте
Также Politeka сообщала, что платье турецкой Кардашьян не выдержало тяжести огромного бюста, все напоказ