Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в необычном образе

На фото красотка позировала в черном наряде с большом декольте. Бахари выбрала в этот раз платье с открытым плечом, поэтому можно сразу увидеть, что Гюль не надела белье. Образ модель дополнила ярким макияжем. Девушка показывала себя в полумраке, завлекая идеальными изгибами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не писали под фото и не ставили лайки, так как звезда оставила кадр в сторис Инстаграм, где подобных возможностей нет, но так и хочется добавить: "Что эта нимфа? С другой планеты".

Мы сообщали,. что популярная модель Гюль Бахари показала, как отдыхает в ресторане.

В платье темно-болотного оттенка ей удалось показать не только бюст, но еще и довольно изящную талию с пышными бедрами. Спущенные с плеч рукава придали брюнетка чуть более пикантный вид.

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари, также известная покорила образом в нежном розовом мини.

Альтернативная модель известная благодаря необычной внешности и любви к ярким фотосессиям в самых роскошных образах. Девушка балует себя самыми смелыми платьями, но не переходит грани приличий.

Напомним, турецкая Кардашьян вывалила свой срам без белья перед камерой

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Также Politeka сообщала, что платье турецкой Кардашьян не выдержало тяжести огромного бюста, все напоказ



