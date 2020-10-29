Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", підкорила видами в білому топіку

Знаменитість за час участі в групі "Серебро" завоювала величезну популярність, пише Politeka.net. Шанувальники створили безліч груп, присвячених кумиру.

Так, в одній з фан-груп з'явилося архівне фото Серябкіної, на якому вона постала в досить провокаційному образі. Красуня одягла білий топік, який обтягнув її груди і оголив пружний животик.

Зірка сильно розставила ніжки, а між ними поставила контрабас.

Красуня відкрила губи, простягнувши на пальцях жувальну гумку.

"Грай на струнах душі 🎼", - підписали фото автори поста.

За 15 годин пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Аби було на чому грати🤪", " на нервах дівчата вміють, зараз ще треба на душевних струнах)))", "🔥грати буде приємніше"," 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 Оля вогонь🔥 🔥 🔥 🔥 👍"," головне, не на нервах", " красуня😘", " щоб спочатку розвернулася, а потім згорнулася❤️❤️❤️😁", "Розпалюй, Ольго 🔥", " хотів би я бути цим контрабасом...", "Прекрасна", "дуже ніжні струни треба бути акуратніше❤️", " на такий не пограєш😊. Під пахвою можна натерти🤭", "Так це не Скрипка", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Серябкіна вбралася в коротку чорну сукню, яку примудрилася не намочити.

Вона спокусливо нахилилася, відстовбурчивши п'яту точку, торкнулася водної гладі своїми пальцями, і до того ж "стрельнула" чарівним поглядом, від якого просто мурашки по тілу. Образ також виділяється розкішним декольте, яке Ольга цього разу прикрила рукою.

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