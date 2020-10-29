Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", покорила видами в белом топике

Знаменитость за время участия в группе "Серебро" завоевала огромную популярность, пишет Politeka.net. Поклонники создали множество групп, посвященных кумиру.

Так, в одной из фан-групп появилось архивное фото Серябкиной, на котором она предстала в довольно провокационном образе. Красотка надела белый топик, который обтянул ее грудь и оголил упругий животик.

Звезда сильно расставила ножки, а между ними поставила контрабас.

Красотка приоткрыла губы, протянув на пальцах жевательную резинку.

"Играй на струнах души 🎼", - подписали фото авторы поста.

За 15 часов пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Лишь бы было на чем играть🤪", "На нервах девушки умеют, сейчас ещё надо на душевных струнах)))", "🔥Играть будет приятней", "🔥🔥🔥🔥🔥Оля огонь🔥🔥🔥🔥👍", "Главное, не на нервах", "Красавица 😘", "Чтобы сначала развернулась, а потом свернулась❤️❤️❤️😁", "Жги, Ольга 🔥", "Хотел бы я быть этим контрабасом...", "Прекрасная", "Очень нежные струны надо быть аккуратнее ❤️", "На такой не поиграешь😊. Под мышкой можно натереть🤭", "Так это не Скрипка", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Серябкина нарядилась в короткое черное платье, которое ухитрилась не намочить.

Она соблазнительно наклонилась, оттопырив пятую точку, коснулась водной глади своими пальцами, и вдобавок "стрельнула" обворожительным взглядом, от которого просто мурашки по телу. Образ также выделяется роскошным декольте, которое Ольга в этот раз прикрыла рукой.

Напомним, экс-солистка "Серебро" покорила видами на свои упругие "булочки"

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