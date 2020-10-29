Юна дружина 53-річного актора Венсана Касселя, Тіна Кунаки, похвалилася довгими ніжками в розкішній сукні

Знаменитість бере участь у різних фотосесіях, демонструючи свою екзотичну красу, повідомляє Politeka.net. Цього разу Кунакі одягла чорну сукню з великим декольте, з якої вистрибували груди.

Завдяки крою бюст виглядав спокусливо у великому вирізі вбрання.

Спідниця була трохи розкльошеною з великим розрізом по довжині, з якого кокетка виставила довгі ніжки.

Босоніжки з красивими тонкими ремінцями обвили стрункі ніжки і виглядали чудово.

Довгі рукавички бірюзового відтінку, з блискучими прикрасами на них, відмінно підкреслили витончені руки.

Ідеальним завершенням такого красивого образу стало сяюче кольє на шиї.

"На добраніч", - написала модель.

За 11 годин пост зібрав понад 70 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі написали багато компліментів екзотичній красуні.

"Моя королева", - написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, Тіна Кунакі представила на собі в'язане плаття, яке відмінно підкреслило її стрункість і красиві вигини.

Кунакі обтягнула неймовірні груди і пружні сідниці, виставивши в довгому розрізі сукні довгі ніжки. Зірка була в довгих світлих ботфортах, які трохи зібралися гармошкою.

Раніше повідомлялося, що Тіна Кунакі постала, стоячи біля прочинених дверей. На дівчині-червоне облягаюче плаття довжиною до підлоги, що вигідно підкреслює ідеальну фігуру дівчини.

Волосся Тіни гладко зачесане, образ доповнює Кольє. Однією рукою Кунакі сперлася об двері, інша вільно звисає уздовж тіла.

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