Юная жена 53-летнего актера Венсана Касселя, Тина Кунаки, похвасталась длинными ножками в роскошном платье
Знаменитость участвует в различных фотосессиях, демонстрируя свою экзотическую красоту, сообщает Politeka.net. В этот раз Кунаки надела черное платье с большим декольте, из которого выпрыгивала грудь.
Благодаря крою бюст смотрелся соблазнительно в большом вырезе наряда.
Юбка была немного расклешенной с большим разрезом по длине, из которого кокетка выставила длинные ножки.
Босоножки с красивыми тонкими ремешками обвили стройные ножки и смотрелись восхитительно.
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Длинные перчатки бирюзового оттенка, с блестящими украшениями на них, отлично подчеркнули изящные руки.
Идеальным завершением столь красивого образа стало сияющее колье на шее.
"Спокойной ночи", - написала модель.
За 11 часов пост собрал более 70 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много комплиментов экзотической красотке.
"Моя королева", - написал один из пользователей сети.
Напомним, Тина Кунаки представила на себе вязаное платье, которое отлично подчеркнуло ее стройность и красивые изгибы.
Кунаки обтянула невероятные грудь и упругие ягодицы, выставив в длинном разрезе платья длинные ножки. Звезда была в длинных светлых ботфортах, которые немного собрались гармошкой.
Ранее сообщалось, что Тина Кунаки предстала, стоя у приоткрытой двери. На девушке – красное облегающее платье длиной до пола, выгодно подчеркивающее идеальную фигуру девушки.
Волосы Тины гладко зачесаны, образ дополняет колье. Одной рукой Кунаки облокотилась о дверь, другая свободно свисает вдоль тела.
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