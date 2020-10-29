Юная жена 53-летнего актера Венсана Касселя, Тина Кунаки, похвасталась длинными ножками в роскошном платье

Знаменитость участвует в различных фотосессиях, демонстрируя свою экзотическую красоту, сообщает Politeka.net. В этот раз Кунаки надела черное платье с большим декольте, из которого выпрыгивала грудь.

Благодаря крою бюст смотрелся соблазнительно в большом вырезе наряда.

Юбка была немного расклешенной с большим разрезом по длине, из которого кокетка выставила длинные ножки.

Босоножки с красивыми тонкими ремешками обвили стройные ножки и смотрелись восхитительно.

Длинные перчатки бирюзового оттенка, с блестящими украшениями на них, отлично подчеркнули изящные руки.

Идеальным завершением столь красивого образа стало сияющее колье на шее.

"Спокойной ночи", - написала модель.

За 11 часов пост собрал более 70 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много комплиментов экзотической красотке.

"Моя королева", - написал один из пользователей сети.

Напомним, Тина Кунаки представила на себе вязаное платье, которое отлично подчеркнуло ее стройность и красивые изгибы.

Кунаки обтянула невероятные грудь и упругие ягодицы, выставив в длинном разрезе платья длинные ножки. Звезда была в длинных светлых ботфортах, которые немного собрались гармошкой.

Ранее сообщалось, что Тина Кунаки предстала, стоя у приоткрытой двери. На девушке – красное облегающее платье длиной до пола, выгодно подчеркивающее идеальную фигуру девушки.

Волосы Тины гладко зачесаны, образ дополняет колье. Одной рукой Кунаки облокотилась о дверь, другая свободно свисает вдоль тела.

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