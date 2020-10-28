Відома модель Кортні Кардашьян показала, як розважається з хлопцями

На фото Кортні показала себе в маленькому бікіні, а образ доповнила чорними окулярами. Поруч можна побачити хлопців, які тримали модель за ноги і талію. Тріо здалися всі разом у воді, де розважалися. На кількох кадрах зірка демонструвала результат фотосесії. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Назви найкраще тріо", - написала Кортні під фото.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Я буквально не можу", "ми постаріли"," чесно кажучи не можу"," Кім, Коко і ти, прости", " у кого ще розбилося серце в 2020 році?", "хто цей чоловік забирає тебе ??? якщо його ім'я не Скотт, скажи йому, щоб він перестав тебе чіпати", "шалено красива", "я так тебе люблю", " О, вона зараз паркується ... ця жінка обходить", "немає кращої королеви тріо".



Відзначимо, що Кім Кардаш'ян орендувала острів, на якому Кортні зробила фото. Зірка таким чином вирішила відсвяткувати 40-річчя. На святі було 30 осіб, серед яких були всі сестри Кардаш'ян.

Повідомлялося, що знаменита світська левиця Кім Кардашьян показала, як вони з сестрами виглядали в купальниках 14 років тому.

На знімку молода Кім позує поруч зі своїми сестрами Кортні і Хлоєю. Судячи з усього, дівчата сидять на борту яхти. Всі три красуні позують у відкритих купальниках-бікіні, які дозволяють розглянути їх фігури у всіх подробицях.

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