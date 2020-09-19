Известная модель Кортни Кардашьян показала себя и рассказала о гламуре

На фото Кортни показалась без одежды и белья. Звезда сидела на стуле, а волосы собрала назад. Красотка в руках держала макияжные принадлежности, пока ее фотографировали. Модель прикрыла самые интересные места большим полотенцем. На втором снимке девушка уже была без макияжных принадлежностей и просто сидела на стуле. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Она любит гламур, она не любит гламур", - подписала фото Кортни.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Всегда вау", "Это моя любимая фотография тебя", "Это не просто гламур ... черт возьми!", "Ты моя любимая", "Gorgeous", "Прекрасная Кортни", "ты буквально принцесса Диснея", "Кортни, ты моя любимая Минни", "Вы заслуживаете любви", "Такая сильная и аутентичная женщина .. Кортни Кардашьян", "Корт и красота".

Сообщалось, что знаменитая светская львица Ким Кардашьян показала, как они с сестрами выглядели в купальниках 14 лет назад.

На снимке молодая Ким позирует рядом со своими сестрами Кортни и Хлоей. Судя по всему, девушки сидят на борту яхты. Все три красотки позируют в открытых купальниках-бикини, которые позволяют рассмотреть их фигуры во всех подробностях.

Напомним, Кортни Кардашьян еле вместила всю красоту в миниатюрный топ

А еще Politeka писала, что Кортни Кардашьян в розовом бикини похвасталась плоским животиком

Также Politeka сообщала, что знойная Ким Кардашьян померялась формами со своими роскошными сестричками



