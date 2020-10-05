Известная модель Кортни Кардашьян показала себя в необычном образе

На фото Кортни показалась в черных штанах и косынке, которой прикрыла грудь. Волосы у звезды были распущены, а взгляд модель решили отвести от фотографа. Фотография вышла довольно смелой и интересной, ведь кортни не стеснялась продемонстрировать свое тело. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:

"Милый ребенок", "Кто снял твою маску?", "Вы делаете все видом", "ох уж точно, на что интересно смотреть", "Красота - это то, как выглядят снаружи и ощущаются изнутри", "самая драгоценная женщина в мире", "Дамм бу выглядит великолепно", "Я люблю тебя так сильно, потому что у тебя красота такая же красивая, как красота души", "На что ты смотришь?", "Почему она никому не отвечает, братан?", "Самая богатая мамасита".

Сообщалось, что американская модель и светская львица Кортни Кардашьян показала себя с неожиданной стороны – как готовит на кухне.

В этот раз на своей странице в Инстаграм знаменитость выложила интересное фото в откровенном образе, сделанное на кухне. а нем она запечатлена у плиты что-то помешивает в кастрюльке.

Напомним, фигуристая Кортни Кардашьян в дерзком мини завлекла идеальными ножками

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