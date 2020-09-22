Известная модель Кортни Кардашьян показала себя и рассказала о драгоценностях

На фото Кортни позирует в рубиновом платье и без белья. Рядом можно увидеть большой шлейф. Волосы у красотки были распущены, а образ звезда дополнила ярким макияжем. Модель взялась рукой за низ наряда и потянула его вверх, оголяя одну ногу, что сделало фото очень горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Рубин", - лаконично подписала фотографию Кортни.

Фанаты поставили более 400 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ветреный там", "Ты звонила мне?", "Потрясающая королева Диснея", "Да пребудет с тобой счастье всегда", "ты буквально принцесса Диснея", "Удивительная", "Моя принцесса Диснея", "Мне трудно раскачиваться красным, а есть Кортни", "Королева рубинов", "Кортни Руби Кардашьян", "пожалуйста, передай мне привет, я так тебя люблю", "какой лучше, желтый или красный бриллиант".

Сообщалось, что знаменитая американская светская львица Ким Кардашьян рассказала о своем первом за последнее время выходе в люди и покорила новым откровенным образом.

Судя по фотографиям, празднование прошло относительно скромно и в семейном кругу. Так, на снимках Ким можно заметить в компании самого именинника, ее матери Крис Дженнер и сестер Кортни и Хлои.

Напомним, раздетая Кортни Кардашьян предстала перед камерой сразу после душа

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