Известная модель Кортни Кардашьян показала себя и рассказала о пятнице

На фото Кортни позировала в платье-свитере. Красотка стояла в ботинках, а образ дополнила стильной сумочкой. Кортни волосы оставила распущенными, а сама смотрела прямо в объектив камеры. Звезда без стыда продемонстрировала свои длинные ноги. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Тогда пятница", - подписала лаконично фотографию красотка.

Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты такая классная", "Да пребудет с тобой всегда счастье, Кортни ..", "Этот наряд - это все куда ты идешь", "Мне нравятся хорошие фото Кортни на моей шкале времени", "Мне нравится этот взгляд", "так давно не было человека", "Безумно красивая", "Кортни, ты передаешь много положительных эмоций", "Откуда твои носки?", "Я думаю, что коврик действительно свяжет комнату вместе", "Передай привет, пожалуйста, Кортни".

Сообщалось, что представительница звездного семейства Кардашьянов – Хлои восхитила фигурой в тесном наряде.

36-летняя звезда известна, прежде всего, участием со своей семьей в реалити-шоу "Семья Кардашьян".

На опубликованных кадрах красотка позирует в белых брюках и топе, демонстрируя упругую фигуру во всей красе.

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