Українська співачка Надя Дорофєєва, солістка групи "Время и Стекло", викликала ажіотаж своєю заявою

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в мікроблозі в Instagram свіже фото, яке супроводила зворушливим підписом.

У кадрі Надя постала в зухвалій міні-спідниці з невеликим розрізом, піджаку, зав'язаному на поясі й топі кольору хакі, в тон якому йшла рукавичка на лівій руці.

Більше півроку тому стало відомо про закриття проекту "Время и Стекло": музикант і вокаліст Позитив, а також його партнерка Дорофєєва підуть своїми дорогами.

"Залишилося 2 дні до останнього концерту @vremyaisteklo в Києві. Ми готуємо спецшоу з музикантами, новим звучанням, танцюристами, новими костюмами, постановками, артистами, віджеїнгом і режисурою. Не знаю, які ще божевільні - закриваючи групу - таке роблять... Але для нас дійсно важливо зробити фінальну точку - красиво і чесно. Мені вже не терпиться вас побачити, ну і звичайно, я думаю, що це будуть 2 найбільш зворушливих концерти в нашому з @Positiff житті. Нагадую, що концерти відбудуться 30 жовтня. Ми зробили ще один додатковий концерт спеціально для вас, так як квитки розмітали. Знаю що їх там залишилося вже небагато, але ви ще встигнете. І звичайно концерт відбудеться з усіма карантинними заходами, це важливо 🙏♥️ до зустрічі в Палаці Україна", - повідомила в підписі Надя.

Користувачі кинулися коментувати, висловлюючи свої емоції з приводу закриття проекту:

"останній танець💔 як би це сумно не звучало"

"Нам всім буде дуже важко дивитися і слухати вас в останній раз. Але ви назавжди залишитеся в наших серцях☺♥️"

"Будемо плакати всі разом із залом😭"

"Як же буде зворушливо і незвичайно, це ж буде останній танець"

"Яка крута😍"

"уявляю цю атмосферу яка буде 30 жовтня в Палаці України 🥺 🥺 "

"Це буде щось.. 🔥😭"

Нагадавши, Позитиву з " Время и Стекло "довелося висловитися про розлучення з дружиною-ревнивицею:" шури-мури, інтриги...".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в спідничці в "гусячу лапку" показала, чому гаряча кава.