Таким певца еще не видели

Музыкант Владимир Дантес повеселил неожиданным перевоплощением

Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте Студии Квартал 95.

Так, авторы Студии решили заинтриговать поклонников новым выпуском "Лиги смеха", опубликовав кадр со съемок программы.

На фото можно увидеть популярного исполнителя Владимира Дантеса в неожиданном образе с клизмой в руках.

"Ловите немного интриги с завтрашней игры Лиги смеха", - говорится в подписи к снимку с мужем Надежды Дорофеевой.

"Следующий президент?", "Клизмен", "Дантес и Енотики самые разрывные в этом сезоне!", - написали фанаты в комментариях и засыпали публикацию тысячами лайков.

До этого мы рассказывали, как популярная исполнительница Надя Дорофеева развлеклась с мужем Владимиром Дантесом прямо на улице.

Дорофеева была в топике цвета капучино, который подчеркнул формы и оголил животик. Тонкая талия и упругий пресс - выглядят просто невероятно.

На опубликованном в Instagram снимке видно, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес приняли участие в уличном концерте и порадовали поклонников живым исполнением.

Напомним, Дорофеева в развратном образе зайчика Playboy засветила пикантные места на камеру.

Как сообщала Politeka, Дорофеева в костюме зайчика посветила своими "булочками" перед Позитивом: "Обалденная".

Также Politeka писала, что Дорофеева разлеглась на газоне и подразнила своими персиками и сливками