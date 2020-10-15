Музыкант Владимир Дантес повеселил неожиданным перевоплощением
Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте Студии Квартал 95.
Так, авторы Студии решили заинтриговать поклонников новым выпуском "Лиги смеха", опубликовав кадр со съемок программы.
На фото можно увидеть популярного исполнителя Владимира Дантеса в неожиданном образе с клизмой в руках.
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"Ловите немного интриги с завтрашней игры Лиги смеха", - говорится в подписи к снимку с мужем Надежды Дорофеевой.
"Следующий президент?", "Клизмен", "Дантес и Енотики самые разрывные в этом сезоне!", - написали фанаты в комментариях и засыпали публикацию тысячами лайков.
До этого мы рассказывали, как популярная исполнительница Надя Дорофеева развлеклась с мужем Владимиром Дантесом прямо на улице.
Дорофеева была в топике цвета капучино, который подчеркнул формы и оголил животик. Тонкая талия и упругий пресс - выглядят просто невероятно.
На опубликованном в Instagram снимке видно, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес приняли участие в уличном концерте и порадовали поклонников живым исполнением.
Напомним, Дорофеева в развратном образе зайчика Playboy засветила пикантные места на камеру.
Как сообщала Politeka, Дорофеева в костюме зайчика посветила своими "булочками" перед Позитивом: "Обалденная".
Также Politeka писала, что Дорофеева разлеглась на газоне и подразнила своими персиками и сливками