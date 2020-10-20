Известная украинская певица Надя Дорофеева показала себя и рассказала о погоде

На фото красотка позировала в сапогах, юбке в "гусиную лапку" и кожаном пиджаке. В руках Надя держала чашку с кофе, а сама позировала на аллее с деревьями и кустарниками. Волосы у певицы были распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Что по погоде, как вам? Я на стадии непринятия", - написала Надя.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Надя сегодня леди", "Я на стадии ОТРИЦАНИЯ такой дождливой и ветреной погоды", "Тебе идет черный", "Ты латте в другом месте теперь покупаешь?", "Как всегда на стиле", "Стройняшка", "Так, кто смог разглядеть, что нарисовано на стаканчике?", "Ужасно стильная, ты вдохновляешь меня Надь. Стараюсь тоже так одеваться", "В руках ключи машины", "Тебе очень идёт эта высокая красивая обувь", "О, даже одежда есть, оказывается)))", "Я тоже на стадии непринятия".

Сообщалось, что популярная украинская певица Надя Дорофеева сверкнула идеальными ножками в соблазнительном «утепленном» образе.

На фото звезда позирует у белой стены в коротком черном платье с длинными рукавами, напоминающем балахон. Юбка наряда едва прикрывает ножки красотки, выставляя на всеобщее обозрение ее колготы в сеточку с украшением из страз, напоминающим край чулок.

Напомним, игривая Надя Дорофеева в сетке потрясла «орешком», засветив лишнее

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