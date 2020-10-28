Украинская певица Надя Дорофеева, солистка группы "Время и Стекло", вызвала ажиотаж своим заявлением

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в микроблоге в Инстаграм свежее фото, которое сопроводила трогательной подписью.

В кадре Надя предстала в дерзкой мини-юбке с небольшим разрезом, пиджаке, завязанном на поясе и топе цвета хаки, в тон которому шла перчатка на левой руке.

Более полугода назад стало известно о закрытии проекта "Время и Стекло": музыкант и вокалист Позитив, а также его партнерша Дорофеева пойдут своими дорогами.

"Осталось 2 дня до последнего концерта @vremyaisteklo в Киеве. Мы готовим спецшоу с музыкантами, новым звучанием, танцорами, новыми костюмами, постановками, артистами, виджеингом и режиссурой. Не знаю, какие ещё сумасшедшие - закрывая группу - такое делают... Но для нас действительно ВАЖНО сделать финальную точку - КРАСИВО и ЧЕСТНО. Мне уже не терпится вас увидеть, ну и конечно, я думаю, что это будут 2 самых трогательных концерта в нашей с @positiff жизни. Напоминаю, что концерты состоятся 30 октября. Мы сделали ещё один дополнительный концерт специально для вас, так как билеты разметали. Знаю что их там осталось уже немного, но вы ещё успеете. И конечно концерт состоится со всеми карантинными мерами, это важно 🙏♥️ До встречи во Дворце Украина", - сообщила в подписи Надя.

Пользователи кинулись комментировать, выражая свои эмоции по поводу закрытия проекта:

"последний танец💔 как бы это грустно не звучало"

"Нам всем будет очень тяжело смотреть и слушать вас в последний раз. Но вы навсегда останетесь в наших сердцах😭♥️"

"Будем плакать все вместе с залом😭"

"Как же будет трогательно и не обычно, это же будет последний танец"

"Какая крутая😍"

"представляю эту атмосферу которая будет 30 октября во дворце Украины🥺🥺"

"Это будет нечто.. 🔥😭"

Напомним, Позитиву из "Время и Стекло" пришлось высказаться о разводе с женой-ревнивицей: "Шуры-муры, интриги...".

Как сообщала Politeka, Дорофеева в юбочке в "гусиную лапку" показала, почему горячее кофе.