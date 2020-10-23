Участник группы "Время и стекло" Алексей Завгородний откровенно рассказал об отношениях со своей женой

Об этом он признался в интервью программе ЖВЛ.

Со своей нынешней супругой Алексей, которого все знают под псевдонимом "Позитив", познакомился на дне рождения своей одноклассницы, когда им было по 15 лет, и с тех пор у них завязались теплые отношения.

Он также поблагодарил жену за ее поддержку в самые сложные времена, когда у пары даже не было денег на продукты.

"Я ей готов поставить памятник при жизни за то, что она действительно помогла мне пережить тот период (безденежье - ред.)", - заявил Позитив.

После жарких выступлений Позитива на "Танцях з зірками" в СМИ появились слухи о том, что музыкант якобы закрутил роман со своей партнершой Юлией Сахневич. Журналисты уверены, что из-за этой девушки у певца очень испортились отношения с женой Анной Андрийчук.

«Мы все играем любовь на паркете. Все. Шуры-муры, интриги, расследования иногда бесят», — заявил Алексей, опровергая слухи о романе с Сахневич на паркете "Танців з зірками".

Самое интересное, что в статье об Алексее на Википедии сказано, что он сейчас якобы в разводе. И фанатов настораживает, что музыкант всячески обходит эту тему.

«Сложнее года в моей жизни, наверное, не было. Со всеми событиями», - добавил участник группы "Время и стекло".

Ранее Алексей Завгородний рассказывал, как его жена Анна ревнует его к коллегам по шоу-бизнесу.

Сперва девушка ревновала музыканта к Насте Каменских и Надежде Дорофеевой, но со временем пара нашла взаимопонимание.

"Аня ревновала ко всем, а сейчас Настя Каменских - ее лучшая подруга. Еще когда не было романа у Леши с Настей, мы с ней ходили вместе по магазинам", - признавался ранее участник группы "Время и стекло".

Напомним, Позитив из "Время и Стекло" сообщил о своей беде, стало не до танцев

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