Популярная украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников задорными фото в ярком образе

Артистка поделилась новыми снимками в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото Дорофеева позирует на фоне стены, украшенной неоновыми вывесками и гирляндой с крупными лампочками. Образ певица подобрала под стать такому фону. На ней ярко-розовая курточка, которую артистка оставила расстегнутой, а также броский чокер с крупными бусинами.

Изюминки образу Дорофеевой придала милая и немного детская прическа с двумя небольшими пучками на макушке.

На первом фото певица забавно надула губки, показав знак «мир», а на втором – задорно высунула язык, продемонстрировав свой игривый характер.

«Образ создает настроение или настроение диктует образ? Как у вас?», - поинтересовалась звезда у своих поклонников.

Фанаты тут же принялись комментировать.

«Боже, какая ты офигенная», «Милашка», «Икона стиля», «какая же красивая», «Рожки милей всего», «как можно быть такой убийственно красивой», «Так нравятся твои мини гульки», «ну ты и конфетка», «Надька-кислотка», «Надь, я влюбилась в этот образ. Ну зачем ты так с моим сердцем? Просто нереально», - пишут люди под ее фото.

Ранее Надя показала фото, на котором позировала в сапогах, юбке в "гусиную лапку" и кожаном пиджаке. В руках Надя держала чашку с кофе, а сама позировала на аллее с деревьями и кустарниками. Волосы у певицы были распущенными.

Напомним, Позитиву из "Время и Стекло" пришлось высказаться о разводе с женой-ревнивицей: "Шуры-муры, интриги...".

Как сообщала Politeka, Дорофеева в юбочке в "гусиную лапку" показала, почему горячее кофе.

Также Politeka писала, что мужа Дорофеевой застали за странным занятием, курьезное фото.