Погода в Україні у четвер, 29 жовтня, ще буде теплою і сонячною

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

При цьому експерт зазначила, що ситуація по-немногу починає змінюватися.

Річ у тім, що вже готується до атаки циклон. Тому вже завтра окремі дощі ймовірні біля південної частини України, в центрі, на південному сході, в приазов'ї, і ввечері в західних областях.

На решті території поки без істотних опадів.

Температура повітря в четвер очікується +13 +19 градусів.

Кінець тижня-п'ятниця, субота, неділя - принесе в Україну похолодання і більше дощів.

Погода в Києві 29 жовтня буде сухою, теплою і з туманами. Протягом дня передбачається близько + 13 градусів.

Надалі в столиці також з'являться дощі, температура повітря знизиться.

Нагадаємо, синоптики попереджають, що в листопаді погода в Україні буде аномальною.

Згідно з прогнозами, буде тепло і з невеликою кількість опадів. Дощів, за словами синоптиків, буде набагато менше норми.

Температура повітря втримається на рівні 1-8° тепла. Також зазначається, що це перевищить багаторічні значення на один–півтора градуси.

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