Відома модель Демі Роуз показала себе на відпочинку

На фото красуня здалася в маленькому ТОПі, який ледве вмістив пишні груди Демі, і сірих штанях. Волосся Роуз зібрала в косичку, а показувала себе досить близько. Демі знімала себе на телефон, позуючи на пляжі. Фото вийшло досить цікавим і навіть спокусливим, адже модель акцентувала увагу на великих грудях, яка зайняла більшу частину в кадрі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, але так і хочеться додати: "Як перестати заздрити? ось-ось вистрибнуть".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Демі Роуз під час відпочинку показала свої апетитні місця в бікіні.

Кілька годин тому красуня записала сторіз, представивши в міні-бікіні. Трикутні клаптики тканини обтягнули пишні груди і навряд чи справлялися з тим, щоб прикрити найпікантніше. Пишний бюст притягував погляд, як і тонка талія з округлими стегнами.

Ми писали, що британська супермодель Демі Роуз похвалилася бездоганною фігурою на відпочинку.

Уточнимо, що на кадрах Демі Роуз показує спершу ідеальний, розкішний вид на море, після чого перемикає камеру на фронтальну, хвалячись бездоганною фігурою в ідеальній позі.

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