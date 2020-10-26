Популярная модель с яркой норвежской внешностью Хильде Осланд смогла поразить жаркими фото в белье

Девушкой в родной Норвегии восхищаются тысячи поклонников, ведь стройная блондинка не оставляет никого равнодушными. При этом модель уже прозвали скандинавским эталоном женщины.

В Инстаграм за жизнью модели наблюдают почти четыре миллиона поклонников, при этом благодаря рекламе одежды в социальных сетях Хильде получает около 40 тысяч долларов в год. Страницу в Инстаграме она ведет достаточно активно, постоянно подогревая интерес фанатов при помощи пикантных и открытых фото.

Девушка родилась в городе фьордов Бергене. Окончила университет, обучаясь на экономиста и получив степень бакалавра. Однако после начала работы быстро поняла, что шоу-бизнес может принести куда больший доход, чем ее основная специальность.

Хильде со временем занялась вокалом, приняла участие в певческом конкурсе и даже прославилась на всю страну. Затем девушка начала заниматься Инстаграмом и вести страницу более активно.

Изначально модель восхищала только в родной стране Норвегии своими кадрами, но после модельно съемки о девушке быстро узнали все.

Вот что пишут под последним постом Осланд:

«Все еще дымится, так горячо; Muy bella como siempre ❤️🌹😍😘; Хильда, ты шалунья; Ух ты, прекрасные фотографии и всегда будь счастливым и здоровым и желаю счастливого дня😍😍; Красиво😍; Потрясающе 😍🔥🔥; шикарная и красивая 😍; Как всегда мило🙂 Великолепно🔥; Потрясающе 🏆 выдающееся».

Мы также писали, что так как Роуз рекламирует одежду для дома, она не стеснена в выборе, а потому едва не каждый день показывает на фото новые образы. В оранжевом купальнике Роуз удалось подчеркнуть бюст шестого размера благодаря форме лифчика.

Прогнувшись в спине и выставив бюст вперед, модель выглядела достаточно соблазнительно, ее тонкий синий халат упал с плеч, оголив тело и показав достоинства в выгодном свете на закате.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике