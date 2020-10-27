Известная модель Деми Роуз показала себя и рассказала, чего лишилась

На фото девушка показала себя крупным планом, демонстрируя свою природну красу и косы, которые заплела. Звезда сделал губы уточкой, а снимала себя на телефон. Волосы лежали прямо на бюсте красотки, который оказался не закрыт бельем. Можно заметить, что Роуз оказалась без ресниц. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Островная жизнь оставила меня без ресниц", - написала звезда под фото.

Фанаты не ставили лайки и комментарии, но так и хочется добавить: "Невероятный вид, о, господи".

Сообщалось, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз показала идеальный образ для отдыха на пляже.

В черном бикини со шнуровкой под грудью Роуз и правда выглядела весьма соблазнительно, а накидка на бедрах с бахромой идеально дополнила пляжный лук.

"Привет, Деми, как дела?; просто роскошная малышка и волшебная девочка; как можно забыть эту девочку; Красивый вид", - пишут фанаты.



Сообщалось, что известная модель Деми Роуз показала, как проводит время на пляже.

Роуз лежала на подстилке на животе, поэтому и получился столь жаркий кадр.

Внушительные объемы выглядели соблазнительно и "жарились" под лучами солнца.

Тонкие бретельки на плечах держали пышную грудь Роуз, которая едва ли не выпрыгивала из купальника: "Видок то, что надо".

Напомним, Деми Роуз блеснула загорелыми "дыньками" в прозрачном халатике

А еще Politeka писала, что Деми Роуз едва не разорвала купальник внушительными формами, горячие кадры

Также Politeka сообщала, что дерзкая Деми Роуз провела мастер-класс ношения халата



