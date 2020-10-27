Знаменитость привлекает внимание, как может

Известная модель Деми Роуз во время отдыха показала свои аппетитные места в бикини

Известная красотка с пышными формами уже завоевала в Инстаграм сердца 15 миллионов фанатов, пишет Politeka.net.

На данный момент красотке всего 25 лет, а ее уже сравнивают со светской американской дивой Ким Кардашьян, ведь их фигуры очень похожи.

В подростковом возрасте, красотка делала все, чтобы выглядеть стройнее, однако родители отправили красотку к специалистам, которые помогли ей полюбить себя, и она расцвела будто цветочек.

Сейчас модель регулярно делится снимками, на которых демонстрирует свою фигуру в форме песочных часов.

Несколько часов назад красотка записала сториз, представ в мини-бикини. Треугольные лоскутки ткани обтянули пышную грудь и едва ли справлялись с тем, чтобы прикрыть самое пикантное.

Пышный бюст притягивал взгляд, как и тонкая талия с округлыми бедрами.

Модель распустила длинные волосы и смотрела в камеру. Форма ее широких глаз была подчеркнута благодаря черной стрелке и пышным ресницам.

"Доброе утро", - написала модель.

К сожалению, поскольку фото было обнародовано в сторис, пользователи сети не смогли открыто оценить его.

Напомним, Деми Роуз предстала в маленьком белоснежном бикини, из которого выпрыгивали большие прелести.

Маленький купальник натянулся на тонких бретельках, грудь смотрелась очень соблазнительно, поблескивая на свету. Вероятно, красотка намазала свои формы лосьоном для загара.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз решила во всей красе показать свое невероятное тело.

Облачилась Роуз лишь в шелковый халат, забыв не только о стыде, но и о белье.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике