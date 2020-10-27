Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала бюст в слишком открытом наряде

Деми часто показывает на личных фото в Инстаграм, как веселится на пляже, устраивает яркие прогулки на побережье или развлекается в ресторанах и барах. Так как модель не делится домашними кадрами, на личных селфи из отдыха девушка всегда выглядит очень откровенно и дерзко.

Каждый наряд, в котором Роуз появляется на публике, поражает фанатов. Все дело в том, что Деми совсем не скрывает своих достоинств, любит показывать бюст без белья и никогда не скрывает ягодиц, демонстрируя те в неприличных экстра-мини.

В этот раз на фото Деми позировала в платье цвета металлик с золотистым отблеском и декольте ниже пупка. Едва скрыв грудь, Роуз выглядела очень довольной. Модели удалось произвести должное впечатление на вечеринке, ведь она совсем ничего не скрыла:

«Золотой образ; Лучшее🔥;♥ ️🌹😘🔥Какая красивая женщина, на которую я мог бы смотреть вечно хмммм; Впечатляющий вид на вафельки; Вкуснятина .... ♥ ️✨; Один день в твоей жизни только один; Красота, самое острое блюдо😍 Я влюблен 😍; Деми, привлекательное фото! Поцелуй поцелуй; я хочу жить с тобой навсегда, красотки Деми Роуз, и я хочу жениться на тебе, хорошенькая; Выглядит потрясающе; Ты выглядишь так очаровательно;Насколько ты красивая и приятно розовая».

Темноволосая модель также делится новыми кадрами в разделе Стори почти каждый день. В отличие от популярных фитнес-моделей – Аны Чери, Лекси Кай, Соммер Рей и других, девушка не акцентирует внимание на спорте. Роуз предпочитает показывать исключительно фото с пляжа и своего отдыха.

Как правило, на кадрах молодая знаменитость хвастается пополнением в своей коллекции бикини или удивляет образом во время отдыха в клубе или ресторане. Деми всегда делает акцент именно на пышном бюсте, считая тот своей гордостью, ведь она не делала пластических операций.

В черном бикини со шнуровкой под грудью Роуз и правда выглядела весьма соблазнительно, а накидка на бедрах с бахромой идеально дополнила пляжный лук.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике