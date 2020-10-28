51-річна американська співачка й актриса Дженніфер Лопес змусила мережу бурхливо обговорювати свій новий лук
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в ліфті.
Дженніфер постала в бежевому светрі в чорну смужку, який заправила в довгу спідницю-дзвіночок такого ж відтінку, тільки з квітковим візерунком та трохи прим'яту. Тонку талію Лопес підкреслила чорним ремінцем. На голові у зірки красувався кашкет з піднятою вгору вуаллю. В руках красуня тримала стильну сумочку квадратної форми і білу чашку з великою першою літерою свого імені.
"Сьогодні день @dior ✨", - підписала фото Лопес.
Користувачі кинулися коментувати побачене:
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Раніше ми повідомляли, Лопес в елегантній чорній сукні з шалено красивим вирізом на грудях сполошила публіку. Зірка, яка в свої 51 рік виглядає просто бездоганно, до цього ділилася секретами молодості.
Зокрема, Дженніфер зізнавалася, що вже не може згадати, коли в останній раз вживала кофеїн. А послідувавши пораді свого дієтолога Хейлі Помрой, співачка також відмовилася і від алкоголю.
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