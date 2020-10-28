51-річна американська співачка й актриса Дженніфер Лопес змусила мережу бурхливо обговорювати свій новий лук

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в ліфті.

Дженніфер постала в бежевому светрі в чорну смужку, який заправила в довгу спідницю-дзвіночок такого ж відтінку, тільки з квітковим візерунком та трохи прим'яту. Тонку талію Лопес підкреслила чорним ремінцем. На голові у зірки красувався кашкет з піднятою вгору вуаллю. В руках красуня тримала стильну сумочку квадратної форми і білу чашку з великою першою літерою свого імені.

"Сьогодні день @dior ✨", - підписала фото Лопес.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Ніколи б не подумала надіти смужки з квітами, і мені подобається, як це виглядає! Сьогодні вивчила нову комбінацію 😍"

"@JLo, будь ласка, пожертвуй мені весь свій одяг? 😍❤️😘"

"Ікона моди!"

"Ти чудово виглядаєш, благослови Бог ❤️"

"Її краса неповторна ❤🔥"

"JLO в Christian Dior, чорт візьми, вони більше не роблять їх такими" 🔥 🔥 🤎 "

"З кожним днем я все більше переконуюся, що ти найкрасивіша жінка в світі. ❤🔥"

"Ви змушуєте всі наряди виглядати чудово ❤️"

"Мені подобається поєднання візерунків і вишуканий капелюшок"

Раніше ми повідомляли, Лопес в елегантній чорній сукні з шалено красивим вирізом на грудях сполошила публіку. Зірка, яка в свої 51 рік виглядає просто бездоганно, до цього ділилася секретами молодості.

Зокрема, Дженніфер зізнавалася, що вже не може згадати, коли в останній раз вживала кофеїн. А послідувавши пораді свого дієтолога Хейлі Помрой, співачка також відмовилася і від алкоголю.

Нагадавши, Дженніфер Лопес в костюмі з блискіток збентежила помолоділим виглядом: "не можна не закохатися"