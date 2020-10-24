Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес показала на красной дорожке прекрасный образ в черном костюме

Популярная артистка не скрывает, что ее кожа выглядит подтянуто и молодо благодаря правильному сну. По ее мнению, ни диета, ни спорт не помогут, если человек не будет спать десять часов. Благодаря тщательно спланированному дню, Лопес не только может показать, как ухоженно и стильно она выглядит, но еще и способна успешно поразить публику на красных дорожках.

На небольшом ролике, представленном на фан-странице певицы можно увидеть, как артистка блистает в стильном черном костюме без лифчика, а глубокое декольте выгодно подчеркивает ее достоинства. Неизменный акцент Дженнифер на украшениях придает ей не меньшей изысканности – множество украшений из золота подчеркнули минималистичный наряд звезды.

Чтобы так появляться на красной дорожке и будоражить видом, Лопес много работает, пьет много воды и также практикует дыхательные практики.

При этом, несмотря на довольно строгие ограничения в питании, Лопес позволяет себе есть сладкое раз в неделю. Её любимые десерты — мороженое с шоколадной крошкой, овсяные печенья с шоколадом и просто чистый шоколад.

Помимо тренировок в зале, Джей старается бегать каждое утро по пять километров. Бег трусцой помогает звезде зарядиться энергией на весь день и оставаться в форме.

Также на фото, недавно представленном в Инстаграм одним из фан-аккаунтов, видно, что Дженнифер и правда отменно следит за собой, а ее кожа очень подтянута и ухожена. Знаменитость совсем не выглядит на свой возраст, потому может позволить себе пикантные детали в нарядах. К примеру, оголенная спина и глубокое декольте без лишней демонстрации бюста.

Даже так новое фото оказалось горячо обсуждаемым среди поклонников:

«Роскошная женщина, на нее надо равняться️❤️ сейчас каждая обзавидуется❤️; Счастливого воскресенья красивого дня; Красивая и очень привлекательная женщина, просто таки идеальная спонтанная любовь💜 эй, ты же ничего не скрыла?💜💋; Такая красивая 🌹😘😘; Хмммм счастливого воскресенья. Спасибо за тебя :); Очаровательная и милая спонтанная великолепная леди любовь 💕».

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"