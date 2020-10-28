51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес заставила Сеть бурно обсуждать свой новый лук
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в лифте.
Дженнифер предстала в бежевом свитере в черную полоску, который заправила в длинную юбку-колокольчик такого же оттенка, только с цветочным узором и немного примятую. Тонкую талию Лопес подчеркнула черным ремешком. На голове у звезды красовался кашкет с поднятой вверх вуалью. В руках красотка держала стильную сумочку квадратной формы и белую чашку с заглавной первой буквой своего имени.
"Сегодня день @dior ✨", - подписала фото Лопес.
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"Никогда бы не подумала надеть полоски с цветами, и мне нравится, как это выглядит! Сегодня выучила новую комбинацию 😍"
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"Вы заставляете все наряды выглядеть великолепно ❤️"
"Мне нравится сочетание узоров и изысканная шляпка"
Ранее мы сообщали, Лопес в элегантном черном платье с безумно красивым вырезом на груди всполошила публику. Звезда, которая в свои 51 год выглядит просто безупречно, до этого делилась секретами молодости.
В частности, Дженнифер признавалась, что уже не может вспомнить, когда в последний раз употребляла кофеин. А последовав совету своего диетолога Хейли Помрой, певица также отказалась от алкоголя.
Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"