51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес заставила Сеть бурно обсуждать свой новый лук

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в лифте.

Дженнифер предстала в бежевом свитере в черную полоску, который заправила в длинную юбку-колокольчик такого же оттенка, только с цветочным узором и немного примятую. Тонкую талию Лопес подчеркнула черным ремешком. На голове у звезды красовался кашкет с поднятой вверх вуалью. В руках красотка держала стильную сумочку квадратной формы и белую чашку с заглавной первой буквой своего имени.

"Сегодня день @dior ✨", - подписала фото Лопес.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Никогда бы не подумала надеть полоски с цветами, и мне нравится, как это выглядит! Сегодня выучила новую комбинацию 😍"

"@JLo, пожалуйста, пожертвуй мне всю свою одежду? 😍❤️😘"

"Икона моды!"

"Ты прекрасно выглядишь, благослови Бог ❤️"

"Ее красота неповторима ❤🔥"

"JLO в Christian Dior, черт возьми, они больше не делают их такими"🔥🔥🤎"

"С каждым днем я все больше убеждаюсь, что ты самая красивая женщина в мире. ❤🔥"

"Вы заставляете все наряды выглядеть великолепно ❤️"

"Мне нравится сочетание узоров и изысканная шляпка"

Ранее мы сообщали, Лопес в элегантном черном платье с безумно красивым вырезом на груди всполошила публику. Звезда, которая в свои 51 год выглядит просто безупречно, до этого делилась секретами молодости.

В частности, Дженнифер признавалась, что уже не может вспомнить, когда в последний раз употребляла кофеин. А последовав совету своего диетолога Хейли Помрой, певица также отказалась от алкоголя.

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"