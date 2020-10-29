Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, захопила фігурою в ніжній пудоровій сукні

Популярна Турецька модель прославилася після того, як почала ділитися в Instagram своїми фото, відзнятими для модного глянцю і реклами одягу. Дівчина не перетинає межу і не надягає занадто відвертих нарядів, проте вона зовсім не приховує свої достоїнства в декольте. Яскраві сукні з глибокими вирізами вважають своєрідною родзинкою кожного образу Бахарі.

На одному з теплих вечірніх фото дівчина захопила пишною фігурою в ніжно-пудровій сукні. Дівчина змогла завдяки вдалому вбранню не тільки підкреслити тонку лінію талії, але ще і досить пишний бюст в v-подібному вирізі на декольте.

"Іноді вам просто потрібно, щоб одна людина сказала вам, що все буде добре. 💖 🐻 ",- романтично зазначила Бахарі під постом.

Ось як відповідають в мережі:

"Екстраординарний образ🔥; Красиво ❤; Hermosa; ідеальна фігура; ти така ж солодка, як квітка осені 🌹; дуже сексуальна фігура👌; шкіра прекрасна ❤️; у вас все буде нормально, а то й небагато. 👍 😀 😘 ; Завжди приголомшливо💗; чудова жінка прекрасно одягнена🔥 🔥 🔥; так, так, тепер ми отримали всю нашу увагу😍; hermosa💘; така красива і така гаряча, приголомшлива фігура, абсолютно чудова; так прекрасно; всі троянди з тобою завжди; оголені форми; твоє тіло неймовірне! 😀».

Ми також писали, що дівчина підігріває інтригу до себе за допомогою провокативних нарядів. Гюль носить саме сукні з відкритими декольте, часто зовсім не приховують її фігуру. Тому нерідко Бахарі вдається вразити видом, адже шостий розмір бюста приховати досить непросто.

У оксамитовій сукні з тонкими бретелями, які вона приспустила з плечей, дівчина виглядала дуже привабливо. Темно-синя тканина в поєднанні з яскравим макіяжем і розпущеним волоссям виглядала досить вишукано на фігурі Гюль, впевнені фанати:

«🌹Красиве обличчя; просто дівчинка розбиває серце❤️;Дуже мило😘😍; губи просять 🍆🍆💦; Bellísima ❤️😍; розваги завжди такі солодкі💋;; відступ неможливо, просто шикарно; Ух ти, красуня 😍😍😍😍; Красиво❤️❤️; Дуже красива дама .... 👑 👑 👑 ; Дуже хороша дитинко».

Нагадавши, Турецька Кардашьян поклала на стіл свої "апельсинки" в зухвалому декольте

А ще Politeka писала, що турецька Кардашьян засвітила своїх "подружок" в напівпрозорій блузці

Також Politeka писала, що турецька Кардашьян позбавила дару мови в леопардовому купальнику